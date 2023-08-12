THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 634 IN
EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES
IN CENTRAL PENNSYLVANIA
BLAIR CAMBRIA CAMERON
CENTRE CLEARFIELD CLINTON
COLUMBIA ELK HUNTINGDON
JUNIATA LYCOMING MCKEAN
MIFFLIN MONTOUR NORTHUMBERLAND
POTTER SNYDER SULLIVAN
TIOGA UNION WARREN
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTOONA, BERWICK, BLOOMSBURG,
BRADFORD, CLEARFIELD, COUDERSPORT, DANVILLE, DUBOIS, EMPORIUM,
HUNTINGDON, JOHNSTOWN, LAPORTE, LEWISBURG, LEWISTOWN, LOCK HAVEN,
MANSFIELD, MIFFLINTOWN, MOUNT UNION, RENOVO, RIDGWAY,
SELINSGROVE, SHAMOKIN, ST. MARYS, STATE COLLEGE, SUNBURY, WARREN,
WELLSBORO, AND WILLIAMSPORT.
Barbara A. Spangler, 80, Winfield
Barbara Anne Spangler, 80, of Winfield, died on July 9.
Visitation will be held at 10 a.m. on Aug. 19 at St. George Catholic Church, 775 Forest Hill Road, Mifflinburg, followed by a memorial mass at 11.