n BLOOMSBURG UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
INITIATED
Kathleen Fink, of New Columbia, was recently initiated into The Honor Society of Phi Kappa Phi, the nation’s oldest and most selective all-discipline collegiate honor society. Fink was initiated at Bloomsburg University of Pennsylvania.
SPRING DEAN’S LIST
Bryce Adams, of Kulpmont; Logan Adams, of Shamokin Dam; Angel Alonso, of Coal Township; Patrick Alvarez, of Sunbury; Ryli Amabile, of Mifflinburg; Brianna Appleman, of Danville; Margaret Baker, of Danville; Kayleigh Bausinger, of Watsontown; Kelsey Beaston-Winners, of McClure; Kelsey Beaston-Winners, of McClure; Brody Bender, of Milton; Javon Benelisha-Williams, of Sunbury; Gabriel Benjamin, of Danville; Samantha Benner, of Selinsgrove; Stevie Benner, of Danville; Lydia Bishay, of Danville; Tyler Bishop, of McClure; Brianna Bitler, of Watsontown; Colby Bixler, of Port Trevorton; Jarred Blass, of Shamokin; Girard Bohler, of Selinsgrove; Dillon Bohner, of Dornsife; Kayla Bohner, of Dornsife; Sarah Bolig, of Winfield; Sommer Bowersox, of Middleburg; Macie Brosious, of Danville; Kylee Brouse, of Watsontown; Mikaela Brouse, of Paxinos; Rachel Brown, of Mount Carmel; Kiana Brubaker, of Mount Pleasant Mills; Madison Bucher, of Danville; Faith Callahan, of Elysburg; Grace Callahan, of Elysburg; Paige Campbell, of Paxinos; Kylee Carey, of Middleburg; Heather Caris, of Selinsgrove; Sierra Coleman, of Mount Carmel; Dante Colon, of Mifflinburg; Savannah Conrad, of Leck Kill; Cassandra Cook, of Coal Township; Michael Cook-Stahl, of Danville; Clara Coombe, of Danville; Cydney Crissman, of Sunbury; Jasmine Crosby, of Lewisburg; Hilary Crouser, of Northumberland; Chloe Davies, of Danville; Leslie DeHart, of Selinsgrove; Kevin Dempsey, of Danville; Elizabeth Diehl, of Liverpool; Brianna Doebler, of Mifflinburg; Draven Doebler, of Lewisburg; Rylee Doebler, of Lewisburg; Erin Donahoe, of Danville; Riley Donahoe, of New Columbia; Caden Dufrene, of Watsontown; Tiffany Dunkelberger, of Mount Carmel; Briannan Eckard, of Danville; Melannie Egan, of Lewisburg; Kylie Elsasser, of Richfield; Mohryon Enders, of Mifflinburg; Cerrena Erb, of New Columbia; Michelle Etzel, of Coal Township; Taylor Farrow, of Winfield; Ryleigh Faust, of Lewisburg; Lilliana Feliciano, of Shamokin; Thomas Fetterolf, of Sunbury; Simeon Fitzmartin, of Milton; Caroline Fletcher, of Mount Carmel; Tyler Force, of Milton; Laura Frontz, of Allenwood; Peyton Galitski, of Mount Carmel; Mackenzie Geedey, of Milton; Dawson Geiser, of Milton; Natalie George, of Paxinos; Kailey Getz, of Middleburg; Becky Gingrich, of Freeburg; Alexis Golden, of Selinsgrove; Emily Gonsar, of Dornsife; Brooke Greiner, of Milton; Travis Groover, of Watsontown; Karlie Grosz, of Danville; Alex Guffey, of Milton; Adam Guzik, of Shamokin; Brooke Haas, of Shamokin; Paige Harris, of Danville; Emma Heid, of Lewisburg; Aleigha Heimbach, of Selinsgrove; Logan Heimbach, of Selinsgrove; Shea Hendrickson, of Danville; William Henry, of Elysburg; Colby Herb, of Herndon; Emma Herrold, of Elysburg; Elise Hessek, of Selinsgrove; Zachary Hicks, of Selinsgrove; Grace Hilkert, of Lewisburg; Mari Hoffman, of Milton; Cody Howe, of Danville; Matthew Hricenak, of Elysburg; Kaylee Hunt, of Danville; Zachary Hunter, of Mount Carmel; Brandon Ikeler, of Winfield; Abigail Imgrund, of Penns Creek; Travis Jay, of Sunbury; Joseph Kahn, of Selinsgrove; Marium Kamran, of Shamokin; Thomas Kane, of Coal Township; Bryson Kantz, of Richfield; Samuel Kapp, of Danville; Alicia Kapushinski, of Paxinos; Alyssa Keeley, of Northumberland; Nicole Keeley, of Northumberland; Karisa Kehler, of Kulpmont; Nicole Keim, of Watsontown; Logan Keiser, of Beavertown; Kirsten Keppler, of Danville; Matthew Kern, of Sunbury; Brandon Kester, of Danville; Lenna Kidd, of Selinsgrove; Cassia Kiepke, of Lewisburg; Emily Kline, of Richfield; Glenn Klinger, of Dalmatia; Kyrsten Knarr, of Watsontown; Mckenzie Koch, of Mifflinburg; Sarah Koch, of Lewisburg; Lauren Koppen, of Northumberland; Aidan Kritzer, of Herndon; Ava Krum, of Danville; Dakotah Kurtz, of Watsontown; Landan Kurtz, of Watsontown; Alexandria Kwiecien, of Danville; Taylor LeVan, of Elysburg; Kayleigh Lenner, of Sunbury; Jordan Letterman, of Elysburg; Nathaniel Long, of Kulpmont; Destiny Lopez, of Sunbury; Amy Loreman, of Danville; Maximus Madden, of Shamokin; Joseph Mallatratt, of Sunbury; Madison Maloney, of Selinsgrove; Channing Maneval, of Northumberland; Madelyn Masser, of Watsontown; Brandon McGaw, of Danville; Grace Menko, of Kulpmont; Megan Mericle, of Milton; Corrina Mordan, of Sunbury; Joseph Morgan, of Sunbury; Patrick Mutchler, of Danville; Jade Neitz, of Sunbury; Eliza Nevis, of Mount Carmel; Trent Nornhold, of Winfield; Abigail Nye, of Shamokin; Trista Olinick, of Sunbury; Brianna Olszewski, of Lewisburg; Christopher Outt, of Danville; Olivia Packer, of Northumberland; Mackenzie Palacz, of Elysburg; Anjali Passi, of New Columbia; Marissa Patynski, of Danville; Nadia Pearson, of Coal Township; Wolfgang Pearson, of Coal Township; Tyra Perles, of Sunbury; Peyton Persing, of Danville; Ryan Reed, of Selinsgrove; Madison Reeder, of Selinsgrove; Jacob Rees, of Sunbury; Zoe Reese, of Watsontown; Chloe Renno, of Danville; Scott Rheam, of Lewisburg; Sydney Rhoads, of Sunbury; Kayden Riley, of Danville; Sarah Rodriguez, of Elysburg; Alex Rohland, of Milton; Viktoria Romania, of Paxinos; Madelyn Ross, of Turbotville; Ethan Russell, of Montandon; Garrett Russell, of Milton; Mary Ryer, of Danville; Dante Sabolchick, of Marion Heights; Jacob Schenck, of Middleburg; Michael Scicchitano, of Locust Gap; Justin Scott, of Trevorton; Zebediah Sellers, of Elysburg; Haley Shimko, of Sunbury; Hannah Shriver, of Beaver Springs; Ashlie Sitler, of Danville; Olivia Smeltz, of Trevorton; Samantha Smith, of Coal Township; Brianna Snyder, of Sunbury; Jarrod Snyder, of Northumberland; Kira Snyder, of Danville; Teisha Spaid, of Mifflinburg; Nolan Stahl, of Middleburg; Laci Starmack, of Lewisburg; Michael Steele, of Elysburg; Kyra Stickler, of Kulpmont; Kiersten Stork, of New Columbia; Michael Sumfest, of Lewisburg; Jade Swartz, of Watsontown; Elizabeth Swilp, of Shamokin; Emily Swineford, of Mount Pleasant Mills; Nicholas Thompson, of Shamokin Dam; Taylor Tobias, of Coal Township; Calista Toczek, of Danville; Kyle VonBlohn, of Danville; Elizabeth Wagner, of Selinsgrove; Kayla Wagner, of Danville; Ashlyn Walshaw, of Dornsife; Ian Walter, of New Columbia; Vanessa Walter, of Kulpmont; Luxi Walz, of Sunbury; Andrew Wasilewski, of Kulpmont; Jessica Waycaster, of Milton; Carson Welliver, of Turbotville; Regina Wendt, of Milton; Brooke Williams, of Middleburg; Riely Williard, of Herndon; Tyler Winhofer, of Kulpmont; Paige Witkop, of Selinsgrove; Jade Witmer, of Mount Carmel; Sean Witmer, of Millmont; Andrew Wolfe, of Selinsgrove; Kate Woodruff, of Danville; Kennedie Yagel, of Sunbury; Nathan Yohn, of Turbotville; Aaron Zettlemoyer, of Milton