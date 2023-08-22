n MILTON AREA SENIOR HIGH SCHOOL
DISTINGUISHED HONOR ROLL
Grade 9
Rylie Anspach
Sydney Bailey
Joshalyn Bobb
Emily Bogle
Delaney Bottorf
Nickole Brouse
Trinity Cox
Dylan Cromwell
Katelyn Davister
Trent DeLong
Molly Dyer
Kaitlyn Erb
Alexander Familia
Dustin Foreman
Brenda Garcia Calixto
Jake Harris
Ella Heeter
Mikalyn Heffner
Bianca Heimbach
Wyett Heintzelman
Camryn Hoover
Liliana Johnson
Jayanah Jones
Emma King
Regan Klinefelter
Carlie Konyar
Alexander Krall
Kiley Long
Makayla Loreman
Chase Lytle
Nicholas Marks
Olivia Maynard
Zachary Murray
Yadely Nieves
Gregory Painter
Aaron Parker
Aidan Prieto
Samantha Roarty
Malyki Rueda
Alyvia Russell
Elizabeth Schrock
Luke Shawley
Clayton Shiffer
Ashlyn Shuffstall
Kiley Smith
Lillian Snyder
Claire Souder
Emmah Strobel
James Thomas
Andrea Tilman
Maleah Vining
Isabella Walker
Emily Waltman
Brady Wolfe
Piper Wygal
Makala Yarnell
Ethan Zechman
Trenton Zechman
Addison Zettlemoyer
Grade 10
Brodie Anderson
Jonathan Austinson-Loss
Artur Babakov
Chadrick Bastian
Emily Beaver
Lourdes Bellido
Miles Brown
Kiryn Buck
Addison Cohick
Erica Cook
Carlie Dauberman
Mahki Dougherty
Christopher Doyle
Carly Dye
Kaleb Eger
Rex Farr
Maximillian Ferry
Adara Fluke
Tate Fritz
Amelia Gainer
Emma George
Brayden Gower
Shannon Greusel
Chris Hernandez
Pierce Hoffer
Faron Hollenbach
Taryn Houtz
Logan Kopp
Joel Langdon
Michael Long
Morgan McCaffery
Izayah Minium
Kelise Morales
Addyson Murray
Trent Musser
Kiera Nickles
Sean Nolder
Zayne Osterhoudt
Drake Parker
Heyden Patterson
Lennon Paul
Lilly Peterman
Landyn Rider
Draven Ritter
Samuel Rodriguez
Camron Roush
Eli Russell
Avery Sassaman
Emily Seward
Levi Shamblen
Mackenzie Smith
Kyleigh Snyder
Jonah Strobel
Nevaeh Strothers
Talen Strous
Cade Swartzentruber
Faith Teneyck
Troy Tyson
Yanelys Vargas
Cale Walter
Grace Young
Madison Zeiber
Grade 11
Adrianna Allabach
Skye Anthony
Emmitt Badman
Hilhary Baez
Dominic Ballo
Talya Bardole
Cale Bastian
Violet Bell
Michael Bickhart
Ryan Bickhart
Hailey Botts
Veronica Cabrera
Aubree Carl
Candice Carter
Alayna Chappell
Vanelys Cintron-Reyes
Emma Clouser
Laney Cordetsky
Lydia Crawford
Mercedez Farr
Connor Fawcett
Nathan Finck
Braydon Gaugler
Xavier Godown
Luke Goodwin
Paige Guffey
Zachary Guffey
Jordan Hackenberg
Ethan Hamilton
Skyler Harrington
Braxton Hartman
Sade Hauck
Alexander Hoffman
Gaige Holzapfel
Abigail Hopple
Braden Kessler
Abigail Kitchen
Zoe Letteer
JLeea Linn
Trey Locke
Mackenzie Lopez
Shalynn Mathias
Connor McCaffery
Isaac Moser
Daileinis Nieves-Rodriguez
Savannah Nixon
Maria Painter
Cole Parker
Alysia Prieto
Peyton Rearick
Ely Reitz
Ethan Rhodes
Abigail Saber
Kaylie Savidge
Mia Sera
Madison Snyder
Tyler Stokes
Zander Tallent
Camden Weaver
Gabriel Wheeland
Leah Willow
Autumn Wolfgang
Janai Womack
Marissa Yeager
Evan Yoder
Hunter Zettlemoyer
Robert Zimmerman
Grade 12
Gehrig Baker
Brianna Beck
Amber Birdsong
Alison Bridges
Isaiah Day
Luke DeLong
Sara Dewyer
Autumn Drumm
Emma East
Alixbel Familia
Kendall Fedder
Ethan Fisher
Nicholas Fleck
Alaura Foust
Rachel Gensel
Jonathan Hackenberg
Jayce Heckman
Ty Heimbach
Chloe Heintzelman
Talen Hoffer
Emma Hollenbach
Jaznik Hoover
Alex Jenkins
Andrew Jenkins
Aidan Keiser
Aliyah Kessler
Alnaim Kizis
Ashton Krall
Ephraim Langdon
Jared Lehman
Adriena Leon
Lydia Meckley
Hunter Melhorn
Ethan Minium
Xzavier Minium
Austin Mitch
Carly Neidig
Emily Nicholas
Madelyn Nicholas
Victoria Olsen
Aniyah Penny
Hezekiah Peterman
Zachary Peterman
Dylan Reiff
Morgan Reiner
Jacquelyn Reynolds
Kristopher Rode
Paul Rohland
Ryen Roush
Chloe Russell
Gaven Russell
Deven Shoemaker
Justin Swallow
Emily Swartzlander
Lillyann Tilman
Brooklyn Wade
Kylie Wagner
Fallon Waughen
Mason Yeagle
Seth Yoder
HONOR ROLL
Grade 9
Logan Aigler
Ruvim Babakov
Atticus Bell
Chance Benshoff
Adelyn Bush
Madelyn Coup
Cloey Davis
Cole Diamond
Ciearra Dressler
Chelsea Edmunds
Montgomery Fisher
Anferny Florentino
Joel Harris
Kane Hock
Lucas Hollenbach
Brody Irwin
Emily Livziey
Nathaniel Lopez
Dillon McClintock
Elleana McConnell
Kendal Miller
Keishla Ojeda Mercado
Alexis Reigel
Cole Rhodes
Keturah Rice
Tatiana Roberts
Lexus Runyan
Lily Scholl
Hunter Starr
Ethan Steiner
Tristan Steiner
Calyn Stork
Za’Mira Stuckey
Trinity Towner
Elias Walters
Kaden Watkins
Wyatte Wolfgang
Mayson Yates
Veronica Young
Grade 10
Lauryn Aunkst
Lilly Batman
Madison Beachel
Christine Boob
Autumn Bowen
Allasandra Dicostanzo
Carmine Dicostanzo
Lucas Ditty
Tristan Engle
Ashleigh Friend
Alivia Guthrie
Miah Hadcock
Erin Hess
Juliana Klusman
Chase Knarr
Carlee Kneasel
Johnathan Lloyd
Dominic Lytle
Abigail Moser
Kacie Otiniano
Elijah Platt
Yamileshka Rivera Pagan
Caine Snavely
Trinity Thomas
Aaron Treibley
Jazmine Valladares Quinones
Brandon Zarr
Grade 11
Aliana Ayala
Christian Bergerstock
Skylie Bobb
Carley Braham
Wyatt Ficks
Mckayla Fidler
Wyatt Francis
Miranda Garcia-Calixto
Quentin Giering
Brianna Gordner
Noah Haines
Kearah Heimbach
Peyton Heimbach
Nijel Hunter
Kasandra Johnson
Quinnten Keister
Kaedyn Lose
Rafael Martinez II
Thomas McCaffrey
Andrew Mitch
Eben Moore
Caden Mull
Christopher Mull
Ella Noah
Lucas Radke
Zen Regus
Amilio Rivera
Mason Rowe
Logan Shrawder
Brady Stock
Cora Sursely
Drake Treibley
Gary Verdinelli
Blane Weaver
Grade 12
Patience Benshoff
Jace Brandt
Parris Derr
Anastasiya Doyle
Mckenzie Dreisbach
Brian Friend
Hunter Gearhart
Blaik Hadcock
Samara Hans
Ethan Ikbarieh
Nathaniel Johnson
Damara Jones
Jillian Latchford
Jakaila Leonce
Marlayna Long
Nathan Musser
Elizabeth O’Brien
Grace Richart
Savannah Richart
Arella Sandrick
Wyatt Shade
Alivia Snyder
Ashley Swartzlander
Autumn Swartzlander
Gabrielle Whitenight
Trace Witter