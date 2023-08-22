n MILTON AREA SENIOR HIGH SCHOOL

DISTINGUISHED HONOR ROLL

Grade 9

Rylie Anspach

Sydney Bailey

Joshalyn Bobb

Emily Bogle

Delaney Bottorf

Nickole Brouse

Trinity Cox

Dylan Cromwell

Katelyn Davister

Trent DeLong

Molly Dyer

Kaitlyn Erb

Alexander Familia

Dustin Foreman

Brenda Garcia Calixto

Jake Harris

Ella Heeter

Mikalyn Heffner

Bianca Heimbach

Wyett Heintzelman

Camryn Hoover

Liliana Johnson

Jayanah Jones

Emma King

Regan Klinefelter

Carlie Konyar

Alexander Krall

Kiley Long

Makayla Loreman

Chase Lytle

Nicholas Marks

Olivia Maynard

Zachary Murray

Yadely Nieves

Gregory Painter

Aaron Parker

Aidan Prieto

Samantha Roarty

Malyki Rueda

Alyvia Russell

Elizabeth Schrock

Luke Shawley

Clayton Shiffer

Ashlyn Shuffstall

Kiley Smith

Lillian Snyder

Claire Souder

Emmah Strobel

James Thomas

Andrea Tilman

Maleah Vining

Isabella Walker

Emily Waltman

Brady Wolfe

Piper Wygal

Makala Yarnell

Ethan Zechman

Trenton Zechman

Addison Zettlemoyer

Grade 10

Brodie Anderson

Jonathan Austinson-Loss

Artur Babakov

Chadrick Bastian

Emily Beaver

Lourdes Bellido

Miles Brown

Kiryn Buck

Addison Cohick

Erica Cook

Carlie Dauberman

Mahki Dougherty

Christopher Doyle

Carly Dye

Kaleb Eger

Rex Farr

Maximillian Ferry

Adara Fluke

Tate Fritz

Amelia Gainer

Emma George

Brayden Gower

Shannon Greusel

Chris Hernandez

Pierce Hoffer

Faron Hollenbach

Taryn Houtz

Logan Kopp

Joel Langdon

Michael Long

Morgan McCaffery

Izayah Minium

Kelise Morales

Addyson Murray

Trent Musser

Kiera Nickles

Sean Nolder

Zayne Osterhoudt

Drake Parker

Heyden Patterson

Lennon Paul

Lilly Peterman

Landyn Rider

Draven Ritter

Samuel Rodriguez

Camron Roush

Eli Russell

Avery Sassaman

Emily Seward

Levi Shamblen

Mackenzie Smith

Kyleigh Snyder

Jonah Strobel

Nevaeh Strothers

Talen Strous

Cade Swartzentruber

Faith Teneyck

Troy Tyson

Yanelys Vargas

Cale Walter

Grace Young

Madison Zeiber

Grade 11

Adrianna Allabach

Skye Anthony

Emmitt Badman

Hilhary Baez

Dominic Ballo

Talya Bardole

Cale Bastian

Violet Bell

Michael Bickhart

Ryan Bickhart

Hailey Botts

Veronica Cabrera

Aubree Carl

Candice Carter

Alayna Chappell

Vanelys Cintron-Reyes

Emma Clouser

Laney Cordetsky

Lydia Crawford

Mercedez Farr

Connor Fawcett

Nathan Finck

Braydon Gaugler

Xavier Godown

Luke Goodwin

Paige Guffey

Zachary Guffey

Jordan Hackenberg

Ethan Hamilton

Skyler Harrington

Braxton Hartman

Sade Hauck

Alexander Hoffman

Gaige Holzapfel

Abigail Hopple

Braden Kessler

Abigail Kitchen

Zoe Letteer

JLeea Linn

Trey Locke

Mackenzie Lopez

Shalynn Mathias

Connor McCaffery

Isaac Moser

Daileinis Nieves-Rodriguez

Savannah Nixon

Maria Painter

Cole Parker

Alysia Prieto

Peyton Rearick

Ely Reitz

Ethan Rhodes

Abigail Saber

Kaylie Savidge

Mia Sera

Madison Snyder

Tyler Stokes

Zander Tallent

Camden Weaver

Gabriel Wheeland

Leah Willow

Autumn Wolfgang

Janai Womack

Marissa Yeager

Evan Yoder

Hunter Zettlemoyer

Robert Zimmerman

Grade 12

Gehrig Baker

Brianna Beck

Amber Birdsong

Alison Bridges

Isaiah Day

Luke DeLong

Sara Dewyer

Autumn Drumm

Emma East

Alixbel Familia

Kendall Fedder

Ethan Fisher

Nicholas Fleck

Alaura Foust

Rachel Gensel

Jonathan Hackenberg

Jayce Heckman

Ty Heimbach

Chloe Heintzelman

Talen Hoffer

Emma Hollenbach

Jaznik Hoover

Alex Jenkins

Andrew Jenkins

Aidan Keiser

Aliyah Kessler

Alnaim Kizis

Ashton Krall

Ephraim Langdon

Jared Lehman

Adriena Leon

Lydia Meckley

Hunter Melhorn

Ethan Minium

Xzavier Minium

Austin Mitch

Carly Neidig

Emily Nicholas

Madelyn Nicholas

Victoria Olsen

Aniyah Penny

Hezekiah Peterman

Zachary Peterman

Dylan Reiff

Morgan Reiner

Jacquelyn Reynolds

Kristopher Rode

Paul Rohland

Ryen Roush

Chloe Russell

Gaven Russell

Deven Shoemaker

Justin Swallow

Emily Swartzlander

Lillyann Tilman

Brooklyn Wade

Kylie Wagner

Fallon Waughen

Mason Yeagle

Seth Yoder

HONOR ROLL

Grade 9

Logan Aigler

Ruvim Babakov

Atticus Bell

Chance Benshoff

Adelyn Bush

Madelyn Coup

Cloey Davis

Cole Diamond

Ciearra Dressler

Chelsea Edmunds

Montgomery Fisher

Anferny Florentino

Joel Harris

Kane Hock

Lucas Hollenbach

Brody Irwin

Emily Livziey

Nathaniel Lopez

Dillon McClintock

Elleana McConnell

Kendal Miller

Keishla Ojeda Mercado

Alexis Reigel

Cole Rhodes

Keturah Rice

Tatiana Roberts

Lexus Runyan

Lily Scholl

Hunter Starr

Ethan Steiner

Tristan Steiner

Calyn Stork

Za’Mira Stuckey

Trinity Towner

Elias Walters

Kaden Watkins

Wyatte Wolfgang

Mayson Yates

Veronica Young

Grade 10

Lauryn Aunkst

Lilly Batman

Madison Beachel

Christine Boob

Autumn Bowen

Allasandra Dicostanzo

Carmine Dicostanzo

Lucas Ditty

Tristan Engle

Ashleigh Friend

Alivia Guthrie

Miah Hadcock

Erin Hess

Juliana Klusman

Chase Knarr

Carlee Kneasel

Johnathan Lloyd

Dominic Lytle

Abigail Moser

Kacie Otiniano

Elijah Platt

Yamileshka Rivera Pagan

Caine Snavely

Trinity Thomas

Aaron Treibley

Jazmine Valladares Quinones

Brandon Zarr

Grade 11

Aliana Ayala

Christian Bergerstock

Skylie Bobb

Carley Braham

Wyatt Ficks

Mckayla Fidler

Wyatt Francis

Miranda Garcia-Calixto

Quentin Giering

Brianna Gordner

Noah Haines

Kearah Heimbach

Peyton Heimbach

Nijel Hunter

Kasandra Johnson

Quinnten Keister

Kaedyn Lose

Rafael Martinez II

Thomas McCaffrey

Andrew Mitch

Eben Moore

Caden Mull

Christopher Mull

Ella Noah

Lucas Radke

Zen Regus

Amilio Rivera

Mason Rowe

Logan Shrawder

Brady Stock

Cora Sursely

Drake Treibley

Gary Verdinelli

Blane Weaver

Grade 12

Patience Benshoff

Jace Brandt

Parris Derr

Anastasiya Doyle

Mckenzie Dreisbach

Brian Friend

Hunter Gearhart

Blaik Hadcock

Samara Hans

Ethan Ikbarieh

Nathaniel Johnson

Damara Jones

Jillian Latchford

Jakaila Leonce

Marlayna Long

Nathan Musser

Elizabeth O’Brien

Grace Richart

Savannah Richart

Arella Sandrick

Wyatt Shade

Alivia Snyder

Ashley Swartzlander

Autumn Swartzlander

Gabrielle Whitenight

Trace Witter

Tags

Trending Video