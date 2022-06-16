Traffic Alert

MONTANDON — Route 147 northbound is closed between Route 405 and Route 45 in Northumberland County this afternoon following a tractor-trailer crash.

PennDOT has reported that a detour is in place using Route 405 and Route 45. Route 147 southbound traffic open is being controlled by flagging.

Motorists are encouraged to find alternate routes.

Motorists should be alert, slow down, expect delays in travel, and drive with caution.

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