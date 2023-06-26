THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
391 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 30 COUNTIES
IN CENTRAL PENNSYLVANIA
ADAMS BEDFORD BLAIR
CAMERON CENTRE CLINTON
COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN
ELK FRANKLIN FULTON
HUNTINGDON JUNIATA LANCASTER
LEBANON LYCOMING MCKEAN
MIFFLIN MONTOUR NORTHUMBERLAND
PERRY POTTER SCHUYLKILL
SNYDER SULLIVAN TIOGA
UNION WARREN YORK
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTOONA, BEDFORD, BERWICK,
BLOOMSBURG, BRADFORD, CARLISLE, CHAMBERSBURG, COUDERSPORT,
DANVILLE, EMPORIUM, GETTYSBURG, HARRISBURG, HERSHEY, HUNTINGDON,
LANCASTER, LAPORTE, LEBANON, LEWISBURG, LEWISTOWN, LOCK HAVEN,
MANSFIELD, MCCONNELLSBURG, MIFFLINTOWN, MOUNT UNION, NEWPORT,
POTTSVILLE, RENOVO, RIDGWAY, SELINSGROVE, SHAMOKIN, ST. MARYS,
STATE COLLEGE, SUNBURY, WARREN, WAYNESBORO, WELLSBORO,
WILLIAMSPORT, AND YORK.