THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
677 IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES
IN CENTRAL PENNSYLVANIA
ADAMS BEDFORD BLAIR
CENTRE CLINTON COLUMBIA
CUMBERLAND DAUPHIN FRANKLIN
FULTON HUNTINGDON JUNIATA
LANCASTER LEBANON LYCOMING
MIFFLIN MONTOUR NORTHUMBERLAND
PERRY SCHUYLKILL SNYDER
SULLIVAN TIOGA UNION
YORK
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTOONA, BEDFORD, BERWICK,
BLOOMSBURG, CARLISLE, CHAMBERSBURG, DANVILLE, GETTYSBURG,
HARRISBURG, HERSHEY, HUNTINGDON, LANCASTER, LAPORTE, LEBANON,
LEWISBURG, LEWISTOWN, LOCK HAVEN, MANSFIELD, MCCONNELLSBURG,
MIFFLINTOWN, MOUNT UNION, NEWPORT, POTTSVILLE, RENOVO,
SELINSGROVE, SHAMOKIN, STATE COLLEGE, SUNBURY, WAYNESBORO,
WELLSBORO, WILLIAMSPORT, AND YORK.