THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 634 IN
EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES
IN CENTRAL PENNSYLVANIA
BLAIR CAMBRIA CAMERON
CENTRE CLEARFIELD CLINTON
COLUMBIA ELK HUNTINGDON
JUNIATA LYCOMING MCKEAN
MIFFLIN MONTOUR NORTHUMBERLAND
POTTER SNYDER SULLIVAN
TIOGA UNION WARREN
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTOONA, BERWICK, BLOOMSBURG,
BRADFORD, CLEARFIELD, COUDERSPORT, DANVILLE, DUBOIS, EMPORIUM,
HUNTINGDON, JOHNSTOWN, LAPORTE, LEWISBURG, LEWISTOWN, LOCK HAVEN,
MANSFIELD, MIFFLINTOWN, MOUNT UNION, RENOVO, RIDGWAY,
SELINSGROVE, SHAMOKIN, ST. MARYS, STATE COLLEGE, SUNBURY, WARREN,
WELLSBORO, AND WILLIAMSPORT.