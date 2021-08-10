Page A1 Aug 10, 2021 11 hrs ago HUNT, Mary C., 97, SunburyKERSTETTER, Henry E., AaronsburgSHAFFER, Richard L. Sr., 88, Mount Pleasant Mills TOPOLSKI, Colin G., 79, SunburyWONDERS, Evelyn R., 87, Mifflinburg Tags Mill Richard L. Sr. Evelyn R. Henry E. Wonder A1 Mount Pleasant Colin G. Mary C. Page Richard L. Trending Video Recommended for you COUPON DEALS NEWSPAPER ADS Obituaries HUNT, Mary Jun 3, 1924 - Aug 7, 2021 TOPOLSKI, Colin Feb 5, 1942 - Aug 6, 2021 SHAFFER SR., Richard Jan 31, 1933 - Aug 9, 2021 Kerstetter, Henry WEBB, Marilyn, 74, Sunbury SNYDER, Bruce A., 69, Selinsgrove FREY, Irene G., 77, Sunbury WONDERS, Evelyn R., 87, Mifflinburg SHIVELY, Glenn, 85, Dewey, Arizona VAUGHT, Jimmy N., 82, Crossville, Tenn. Shop Local Trending Recipes This Week's Circulars Daily Item Reprints