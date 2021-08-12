Page A1 Aug 12, 2021 Aug 12, 2021 HOSTERMAN, Lester N.,82, WatsontownKRATZER, Linda M., 61, Mount Pleasant MillsNERINO, Edward P.,71, Mechanicsburg Tags Mill Linda M. Lester N. Edward P. A1 Mount Pleasant Page Trending Video Recommended for you COUPON DEALS NEWSPAPER ADS Obituaries ROWE, Bernice Aug 10, 2021 KRATZER, Linda Dec 18, 1959 - Aug 10, 2021 HOSTERMAN, Lester May 20, 1939 - Aug 12, 2021 NERINO, Edward Oct 29, 1949 - Nov 18, 2020 SMITH, Vicki Jun 15, 1957 - Aug 6, 2021 FISHER, Shirley Apr 23, 1936 - Aug 10, 2021 WINTERS JR., Ammon Jan 30, 1951 - Aug 10, 2021 FISHER, Joseph Jan 22, 1938 - Aug 11, 2021 ERDMAN, Helen Sep 30, 1926 - Aug 11, 2021 SNYDER, Jane Aug 11, 2021 Shop Local Trending Recipes This Week's Circulars Daily Item Reprints