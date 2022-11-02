Valley runners who will compete at this week's PIAA Cross-Country Championships in Hershey:

GIRLS

CLASS A

Heather Cecco, Sr., Southern Columbia

Katie Moncavage, Jr., Southern Columbia

Hailey Connor, So., Southern Columbia

CLASS 2A

Hannah Bartholomew, Jr., Danville

Victoria Bartholomew, Jr., Danville

Lauren Benfer, Fr., Danville

Abby Brady, Fr., Danville

Bella Johns, Sr., Danville

Alivia Shen, Jr., Danville

Thea Sommer, Fr., Danville

Abril Xu, Sr., Danville

Jenna Binney, Jr., Lewisburg

Baylee Espinosa, Fr., Lewisburg

Alana Jacob, So., Lewisburg

Gabrielle Rosenberg, Sr., Lewisburg

Maya Sak, Fr., Lewisburg

Chlie Spielyk, Fr., Lewisburg

Laura Tranquillo, Jr., Lewisburg

Sofia Wilkinson, Jr., Lewisburg

Shaela Kruski, Jr., Selinsgrove

Kamryn Kramer, So., Shamokin

Claire Dufrene, Fr., Warrior Run

Sage Dunkelberger, Sr., Warrior Run

Sienna Dunkelberger, Jr., Warrior Rn

Kieara Shaffer, Fr,, Warrior Run

CLASS 3A 

Bri Hennett, Sr., Shikellamy

Olivia Solomon, Jr., Shikellamy

BOYS

CLASS A

Kristopher Kalbarchick, Sr., Mount Carmel

Ethan Rush, Jr., Southern Columbia

CLASS 2A

Adam Gallo, Jr., Danville

Dane Spahr, Sr., Danville

Elamin Mazen, Fr., Danville

Nate Girmay, Sr., Danville

Owen Crane, Jr., Danville

Rory Lieberman, Sr., Danville

Brady Wyatt, Fr., Danville

Ben Bailey, Jr., Lewisburg

Jonah Carney, Sr., Lewisburg

Jonathan Hess, So., Lewisburg

Thomas Hess, Sr., Lewisburg

Kieran Murray, Jr., Lewisburg

Lian Shabahang, Jr., Lewisburg

Micah Zook, Sr., Lewisburg

Owen Vankirk, Jr., Lewisburg

Anden Aitkins, Jr, Midd-West

Ryan Bickhart Jr., Milton

Tyler Kerstetter, So., Shamokin

CLASS 3A

Derick Blair, Jr., Selinsgrove

Sam Hennett, So., Shikellamy

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