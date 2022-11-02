Valley runners who will compete at this week's PIAA Cross-Country Championships in Hershey:
GIRLS
CLASS A
Heather Cecco, Sr., Southern Columbia
Katie Moncavage, Jr., Southern Columbia
Hailey Connor, So., Southern Columbia
CLASS 2A
Hannah Bartholomew, Jr., Danville
Victoria Bartholomew, Jr., Danville
Lauren Benfer, Fr., Danville
Abby Brady, Fr., Danville
Bella Johns, Sr., Danville
Alivia Shen, Jr., Danville
Thea Sommer, Fr., Danville
Abril Xu, Sr., Danville
Jenna Binney, Jr., Lewisburg
Baylee Espinosa, Fr., Lewisburg
Alana Jacob, So., Lewisburg
Gabrielle Rosenberg, Sr., Lewisburg
Maya Sak, Fr., Lewisburg
Chlie Spielyk, Fr., Lewisburg
Laura Tranquillo, Jr., Lewisburg
Sofia Wilkinson, Jr., Lewisburg
Shaela Kruski, Jr., Selinsgrove
Kamryn Kramer, So., Shamokin
Claire Dufrene, Fr., Warrior Run
Sage Dunkelberger, Sr., Warrior Run
Sienna Dunkelberger, Jr., Warrior Rn
Kieara Shaffer, Fr,, Warrior Run
CLASS 3A
Bri Hennett, Sr., Shikellamy
Olivia Solomon, Jr., Shikellamy
BOYS
CLASS A
Kristopher Kalbarchick, Sr., Mount Carmel
Ethan Rush, Jr., Southern Columbia
CLASS 2A
Adam Gallo, Jr., Danville
Dane Spahr, Sr., Danville
Elamin Mazen, Fr., Danville
Nate Girmay, Sr., Danville
Owen Crane, Jr., Danville
Rory Lieberman, Sr., Danville
Brady Wyatt, Fr., Danville
Ben Bailey, Jr., Lewisburg
Jonah Carney, Sr., Lewisburg
Jonathan Hess, So., Lewisburg
Thomas Hess, Sr., Lewisburg
Kieran Murray, Jr., Lewisburg
Lian Shabahang, Jr., Lewisburg
Micah Zook, Sr., Lewisburg
Owen Vankirk, Jr., Lewisburg
Anden Aitkins, Jr, Midd-West
Ryan Bickhart Jr., Milton
Tyler Kerstetter, So., Shamokin
CLASS 3A
Derick Blair, Jr., Selinsgrove
Sam Hennett, So., Shikellamy