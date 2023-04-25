MOUNT CARMEL —
Boys: Southern Columbia 86, Mount Carmel 64
100: Kyle Christman (SC) 11.32, Garrett Varano (MC) 11.65, Danny Marzeski (SC) 11.72. 200: Kyle Christman (SC) 23.70, Andrew Lukoskie (MC) 24.58, Xander Roadarmel (SC) 24.65. 400: Travis Stoker (SC) 53.44, Billy Rishel (MC) 53.52, Andrew Lukoskie (MC) 54.47. 800: Edward Zuber (SC) 2:13.54, James Bender (SC) 2:14.53, Tait Adams (MC) 2:19.21. 1,600: Edward Zuber (SC) 4:58.77, Ethan Rush (SC) 5:03.12, Kris Kalbarchick (MC) 5:03.81. 3,200: Edward Zuber (SC) 11:23.94, Kris Kalbarchick (MC) 11:44.58, Caleb Gensemer (MC) 11:46.12. 110 Hurdles: Danny Marzeski (SC) 17.24, Andrew Nguyen (MC) 18.37, Cooper Weaver (MC) 18.93. 300 Hurdles: Danny Marzeski (SC) 42.48, Andrew Nguyen (WR) 44.87, Cooper Weaver (MC) 45.64. 400 Relay: Southern Columbia A, 44.23. 1,600 Relay: Southern Columbia A, 3:54.34. 3,200 Relay: Southern Columbia A, 8:49.17. High Jump: Kyle Christman (SC) and Hobi Forti (MC), 5'10", Tyler Arnold (SC) 5'8", Joshua Siegrist (MC) 5'4". Pole Vault: Garrett Varano (MC) 11'0", Ben Miller (MC) 10'0", Hobi Forti (MC) 9'6". Long Jump: Garrett Varano (MC) 19'1/2", Hobi Forti (MC) 18'3 1/2", Ben Gehret (SC) 17'3". Triple Jump: Hobi Forti (MC) 41'5", Michael Farronato (MC) 40'8", Braydon Griscavage (SC) 36'1". Shot Put: Tyler Arnold (SC) 47'2 1/2", Michael Farronato (MC) 43'8", Chase Balichik (MC) 38'3". Discus: Tyler Arnold (SC) 144'1", Michael Farronato (MC) 139'10", Keenan Hill (SC) 108'0". Javelin: Tyler Arnold (SC) 181'7", Kelin Geary (MC) 136'5", Andrew Lukoskie (MC) 130'10".
Girls: Southern Columbia 96, Mount Carmel 54
100: Peyton Wisloski (SC) 13.30, Lucy Maclay (SC) 13.53, Haley Sypniewski (MC) 13.68. 200: Peyton Wisloski (SC) 28.20, Lucy Maclay (SC) 28.40, Minna Shingara (SC) 29.39. 400: Sophie Shadle (SC) 1:04.07, Lucy Maclay (SC) 1:04.62, Reese Romanoskie (MC) 1:05.98. 800: Kate Moncavage (SC) 2:35.35, Heather Cecco (SC) 2:45.17, Jillian Kehler (SC) 2:47.92. 1,600: Kate Moncavage (SC) 5:05.57, Haley Conner (SC) 6:01.80, Heather Cecco (SC) 6:04.65. 3,200: Haley Conner (SC) 13:14.23, Leah Shedleski (MC) 13:41.12, Sarah Sosky (SC) 17:11.52. 100 Hurdles: Jenna Pizzoli (MC) 17.77, Tatum Klebon (SC) 19.75, Giadi Lentini (MC) 20.02. 300 Hurdles: Minna Shingara (SC) 54.60, Reese Romanoskie (MC) 1:01.15, Giadi Lentini (MC) 1:01.59. 400 Relay: Southern Columbia A, 51.01. 1,600 Relay: Southern Columbia A, 4:17.51. 3,200 Relay: Southern Columbia A, 11:45.32. High Jump: Hannah Fourspring (MC) 4'10", Loren Gehret (SC) 4'8", Paityn Moyer (MC) 4'6". Pole Vault: Paityn Moyer (MC) and Charity Vellner (MC), 7'6, Sayla Chapman (SC) 7'0", Chloe Rishel (MC) 7'0". Long Jump: Jenna Pizzoli (MC) 16'9 1/2", Loren Gehret (SC) 15'9", Charity Vellner (MC) 15'3". Triple Jump: Charity Vellner (MC) 32'8 1/2", Jenna Pizzoli (MC) 31'6", Hannah Fourspring (MC) 29'8 1/4". Shot Put: Linsey Donlan (SC) 35'10", Liv Kopitsky (MC) 35'7", Alli Griscavage (SC) 32'7". Discus: Linsey Donlan (SC) 112'2", Liv Kopitsky (MC) 100'7", Alli Griscavage (SC) 100'0". Javelin: Quinn Johnston (SC) 109'5", Ava Chapman (MC) 96'5", Brooke Charnosky (SC) 93'5".