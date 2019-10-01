The Daily Item
MCALISTERVILLE — Kierstyn Fogle’s second goal — with just 45 seconds remaining — broke a tie and lifted East Juniata to a 3-2 win over Juniata in a Tri-Valley League girls soccer game Monday.
East Juniata 3, Juniata 2
First half
EJ-Thea Neimond (Amara Brubaker), 21:03; EJ-Kierstyn Fogle (Marin Varner), 2:06.
Second half
J-Ashlyn Pannebaker (Nylah Pannebaker), 21:40; J-Maci Krieder, 1:14; EJ-Fogle, 0:45.
Shots: EJ 38-10. Corners: EJ 6-0. Saves: Juniata 27 (Hailey Kepner); East Juniata 6 (Brianna Henry).
n Northumberland Chr. 8,
Mifflin County Christian 0
MIFFLINTOWN — Emma Daku-Treas scored three goals and added an assist to lead Northumberland Christian.
Northumberland Christian 8,
Mifflin County Christian 0
First half
NC-Emma Daku-Treas, 33:00; NC-Daku-Treas, 22:00; NC-Emily Garvin (Daku-Treas), 12:00; NC-Daku-Treas, 11:00; NC-Garvin (Anna Ulmer), 6:00.
Second half
NC-Ulmer (Garvin), 16:00; NC-Eden Daku-Treas, 11:00; NC-Kaitlyn Bookwalter, 6:00.
Shots: NC 16-1. Corners: NC 6-1. Saves: Northumberland Christian 1 (Rebekah Hayner); Mifflin County Christian 8 (Ellie Bollinger).